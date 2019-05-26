Евгений Дадонов: "Очень тяжело было ехать на игру после полуфинала"

Нападающий сборной России Евгений Дадонов подвел итоги чемпионата мира-2019.
– Тяжело было утром просыпаться и ехать на игру после поражения?
– Очень. Тяжело было найти сегодня эмоции.
– Как преодолели это время?
– Очень сложно было найти в себе силы даже размяться, но потом в какой-то момент подумал: "лучше уж с бронзой, чем совсем ни с чем".
– Читали интернет после матча?
– Нет.
– Специально не читали?
– Специально.
– Но друзья-то скидывали что-то?
– Нет, ничего не скидывали, даже практически никто не написал.
– Сильно огорчены, что так все закончилось?
– Это спорт. За одну игру может случиться все. Если бы до трех-четырех побед мы сыграли с Финляндией, может быть, что-то было по другому. Но одна игра все решила. Мы не смогли выиграть.
– Как будто у Василевского продолжается финал, он не сдавался.
– Думаю, что сегодняшний матч полностью на нем. Как много он нас не выручал, но сегодня можно сказать, что один он выиграл.
– Как можно объяснить, что есть много звезд, но на одном вратаре
завоевываем медаль?
– Я не знаю. Сложно. (Алена Гребенькова)
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