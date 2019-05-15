Евгений Дадонов: "Для меня совсем не важно, что я лучший снайпер чемпионата мира"

Нападающий сборной России Евгений Дадонов прокомментировал итоги матча против Италии (10:0) на чемпионате мира-2019.
- Сейчас вы на первом месте в снайперской горке на чемпионате мира. Насколько это важно для вас?
- Если честно, для меня совсем не важно.
- В матче с итальянцами было легко предсказать счет. Нужны ли вообще такие команды на чемпионате мира?
- Мне сложно сказать. Но, на самом деле, хотелось бы поменьше таких игр.
- Насколько тяжело играть, когда знаешь исход встречи?
- Я не знаю, что сказать.
- На тренировке больше устанете или на таких матчах?
- Бывает по-всякому. (Алена Гребенькова)
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