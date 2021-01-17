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Еще один спонсор откажется от поддержки ЧМ-2021, если турнир пройдет в Белоруссии

16:00

Компания Liqui Moly отказывается от спонсорства ЧМ по хоккею, если он пройдет в Минске.

«Текущая ситуация в Белоруссии, а также политика правительства, обращение с демонстрантами и очевидные нарушения прав человека глубоко противоречат убеждениям и ценностям Liqui Moly. По этой причине Liqui Moly откажется от спонсорства чемпионата мира по хоккею с шайбой, если комитет ИИХФ примет решение о проведении соревнований в Белоруссии», — заявили в Instagram компании.

Ранее об отказе от спонсорства заявил главный официальный спонсор ЧМ — автомобильный производитель Skoda. Также о своем отказе в участии сообщили NIVEA MEN и Tissot.

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