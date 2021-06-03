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Эмоции игроков сборной Канады после победы над Россией в четвертьфинале чемпионата мира

23:40
Игроки сборной Канады празднуют победный гол в ворота России. Фото AFP
Игроки сборной Канады празднуют победный гол в ворота России. Фото AFP
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Сборная Канады победила команду России (2:1 ОТ) в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею. Основное время встречи завершилось вничью — в овертайме победу канадцам принесла шайба Эндрю Манджапане.

Сразу после гола игроки сборной Канады выбежали на лед в полном составе, чтоб отпраздновать успех.

Россия покидает турнир и остается без наград чемпионата мира. Канада в полуфинальном матче встретится с командой США. В другом полуфинале Германия сыграет против Финляндии. Обе встречи пройдут 5 июня.

Чемпионат мира проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня.

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