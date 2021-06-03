3 июня в Риге (Латвия) прошел матч четвертьфинала чемпионата мира по хоккею, в котором сборная Финляндии с минимальным счетом переиграла Чехию — 1:0.

Единственную шайбу на 33-й минуте забросил Ере Иннала.

В полуфиналах турнира Финляндия встретится с Германией, а Канада сыграет с США. Матчи состоятся 5 июня.