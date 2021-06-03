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Финляндия — Чехия: видеообзор матча 1/4 финала ЧМ-2021

23:42
3 июня. Финляндия — Чехия — 1:0. Фото AFP
3 июня. Финляндия — Чехия — 1:0. Фото AFP
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3 июня в Риге (Латвия) прошел матч четвертьфинала чемпионата мира по хоккею, в котором сборная Финляндии с минимальным счетом переиграла Чехию — 1:0.

Единственную шайбу на 33-й минуте забросил Ере Иннала.

В полуфиналах турнира Финляндия встретится с Германией, а Канада сыграет с США. Матчи состоятся 5 июня.

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Материалы сюжета: Чемпионат мира по хоккею 2021: расписание и результаты матчей России и других игр в плей-офф — пары, обзоры