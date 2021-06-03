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Антон Слепышев: «Канадцы здорово сыграли в позиционной атаке в овертайме»

3 июня 2021, 23:35
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Нападающий и капитан сборной России Антон Слепышев подвел итоги матча ? финала чемпионата мира-2021 со сборной Канады (1:2 ОТ).

— Тяжело сказать, что не получилось. Понятно, что одного гола недостаточно для победы. Разговаривали, что нужно играть попроще, лезть на ворота — в этом плане мы сыграли как-то робко.

И для меня, и для многих парней это был первый ЧМ — такие матчи не у каждого были в карьере. Не сказал бы, что они тушевались и были зажаты. Понятно, что это не тот результат, который мы бы хотели видеть, но нам не стыдно за ребят, которые впервые сыграли на ЧМ.

Никакие комбинации в формате «3 на 3» в овертайме не играются. Канадцы здорово сыграли в позиционной атаке в овертайме, подержали шайбу и создали свой момент. Они просто провели больше времени с шайбой. У наших ребят просто была задача выстоять и смениться.

3 июня команда Валерия Брагина уступила канадцам в овертайме. В составе сборной России единственную шайбу забросил Евгений Тимкин в атаке с участием Орлова. У Канады отличились Адам Хенрик и Эндрю Манджапане.

Сборная России не может обыграть канадцев на чемпионате мира с 2014 года.

(Иван Богун)

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