Антон Слепышев: «Канадцы здорово сыграли в позиционной атаке в овертайме»

Нападающий и капитан сборной России Антон Слепышев подвел итоги матча ? финала чемпионата мира-2021 со сборной Канады (1:2 ОТ).

— Тяжело сказать, что не получилось. Понятно, что одного гола недостаточно для победы. Разговаривали, что нужно играть попроще, лезть на ворота — в этом плане мы сыграли как-то робко.

И для меня, и для многих парней это был первый ЧМ — такие матчи не у каждого были в карьере. Не сказал бы, что они тушевались и были зажаты. Понятно, что это не тот результат, который мы бы хотели видеть, но нам не стыдно за ребят, которые впервые сыграли на ЧМ.

Никакие комбинации в формате «3 на 3» в овертайме не играются. Канадцы здорово сыграли в позиционной атаке в овертайме, подержали шайбу и создали свой момент. Они просто провели больше времени с шайбой. У наших ребят просто была задача выстоять и смениться.

3 июня команда Валерия Брагина уступила канадцам в овертайме. В составе сборной России единственную шайбу забросил Евгений Тимкин в атаке с участием Орлова. У Канады отличились Адам Хенрик и Эндрю Манджапане.

Сборная России не может обыграть канадцев на чемпионате мира с 2014 года.

(Иван Богун)