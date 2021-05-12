Эфир с Михаилом Зислисом и Алексеем Шевченко о последних событиях в мире хоккея — в 12.00 на YouTube-канале «СЭ». Гость онлайна — победитель МЧМ-2011, экс-форвард «Атланта» и «Спартака», а сейчас нападающий «Югры» Артем Воронин. Главные темы лайва:

— Сборная России — где звезды из НХЛ?

— Что ждать от команды на Евротуре

— Последние трансферы КХЛ

— Анонс Кубка Стэнли