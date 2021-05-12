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Что ждет Россию без звезд на ЧМ? Live с Зислисом и Шевченко — в 12.00

09:00

Эфир с Михаилом Зислисом и Алексеем Шевченко о последних событиях в мире хоккея — в 12.00 на YouTube-канале «СЭ». Гость онлайна — победитель МЧМ-2011, экс-форвард «Атланта» и «Спартака», а сейчас нападающий «Югры» Артем Воронин. Главные темы лайва:

— Сборная России — где звезды из НХЛ?

— Что ждать от команды на Евротуре

— Последние трансферы КХЛ

— Анонс Кубка Стэнли

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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