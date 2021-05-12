Что ждет Россию без звезд на ЧМ? Live с Зислисом и Шевченко — в 12.00
09:00
Эфир с Михаилом Зислисом и Алексеем Шевченко о последних событиях в мире хоккея — в 12.00 на YouTube-канале «СЭ». Гость онлайна — победитель МЧМ-2011, экс-форвард «Атланта» и «Спартака», а сейчас нападающий «Югры» Артем Воронин. Главные темы лайва:
— Сборная России — где звезды из НХЛ?
— Что ждать от команды на Евротуре
— Последние трансферы КХЛ
— Анонс Кубка Стэнли
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