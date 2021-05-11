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Форвард «Чикаго» Патрик Кейн отказался от участия в чемпионате мира

21:39
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Нападающий «Чикаго» Патрик Кейн после завершения сезона в НХЛ пропустит чемпионат мира, сообщает обозреватель издания The Athletic Марк Лазерус. Турнир пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

«Патрик Кэйн не сыграет на чемпионате мира в этом году. Он сказал, что с ним еще даже не связывались из сборной США. Хочет провести время со своим сыном, которому завтра исполнится шесть месяцев», — написал Лазерус в Twitter.

В нынешнем сезоне НХЛ 32-летний Кейн провел 56 матчей и набрал 66 (15+51) очков при показателе полезности «-7».

Дополнительная информация:

https://twitter.com/MarkLazerus/status/1392164284348706818

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