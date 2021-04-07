Четверо российских арбитров будут работать на чемпионате мира в Латвии

ИИХФ на официальном сайте опубликовала список судей, которые будут работать на матчах чемпионата мира.

В этот список попали четверо арбитров из России: двое главных — Роман Гофман и Евгений Ромасько, а также два лайнсмена — Никита Шалагин и Глеб Лазарев.

Чемпионат мира в Риге пройдет с 21 мая по 6 июня.