В Латвийской федерации хоккея рассказали о подготовке к чемпионату мира

Подготовка к чемпионату мира в Латвии идет по графику, заявил генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Вистурс Козиолс.

«На сегодняшний день «Арена-Рига», где проводятся матчи чемпионата КХЛ, не имеет вообще никаких проблем, — цитирует Козиолса ТАСС 6 апреля. — Сегодня продолжились работы по подготовке «Олимпийского спортивного центра» — второй арены, где будет проходить чемпионат мира. Все технические, инженерные и административные вопросы уже решены, процесс подготовки идет в полную силу, мы не отстаем по графику ни на день. Так что я не вижу никаких проблем».

Чемпионат мира в Риге пройдет с 21 мая по 6 июня.