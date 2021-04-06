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В Латвийской федерации хоккея рассказали о подготовке к чемпионату мира

22:24

Подготовка к чемпионату мира в Латвии идет по графику, заявил генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Вистурс Козиолс.

«На сегодняшний день «Арена-Рига», где проводятся матчи чемпионата КХЛ, не имеет вообще никаких проблем, — цитирует Козиолса ТАСС 6 апреля. — Сегодня продолжились работы по подготовке «Олимпийского спортивного центра» — второй арены, где будет проходить чемпионат мира. Все технические, инженерные и административные вопросы уже решены, процесс подготовки идет в полную силу, мы не отстаем по графику ни на день. Так что я не вижу никаких проблем».

Чемпионат мира в Риге пройдет с 21 мая по 6 июня.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11083229

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