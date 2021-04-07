Сборная России сыграет с Белоруссией в Москве перед чемпионатом мира

Сборная России по хоккею проведет матчи с командой Белоруссии в Москве на «ВТБ-Арене», сообщает ТАСС 7 апреля.

Ранее Федерация хоккея России сообщила, что в рамках подготовки к чемпионату мира россияне в апреле проведут по два матча с белорусами в Москве и со швейцарцами на выезде. «ВТБ-Арена» впервые примет матчи сборной России.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. До этого сборная России примет участие в заключительном этапе Евротура — Чешских хоккейных играх, которые пройдут 13-16 мая.