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Сборная России сыграет с Белоруссией в Москве перед чемпионатом мира

7 апреля 2021, 23:13
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Сборная России по хоккею проведет матчи с командой Белоруссии в Москве на «ВТБ-Арене», сообщает ТАСС 7 апреля.

Ранее Федерация хоккея России сообщила, что в рамках подготовки к чемпионату мира россияне в апреле проведут по два матча с белорусами в Москве и со швейцарцами на выезде. «ВТБ-Арена» впервые примет матчи сборной России.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. До этого сборная России примет участие в заключительном этапе Евротура — Чешских хоккейных играх, которые пройдут 13-16 мая.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11091319

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