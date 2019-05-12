Чемпионат мира

09:00 | Хоккей — Чемпионат мира

Чемпионат мира по хоккею-2019, день 3: Россия - Австрия и другие матчи

Шесть игр воскресенья, 12 мая. Фото REUTERS
Шесть игр воскресенья, 12 мая. Фото REUTERS
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В воскресенье, 12 мая, на чемпионате мира по хоккею-2019 будут сыграны по три матча в группах A и B.

Чемпионат мира по хоккею-2019. Предварительный раунд. 12 мая, суббота (время – московское)

Группа A (Кошице)

13.15 СШАФранцияонлайн-трансляция

17.15 ДанияГерманияонлайн-трансляция

21.15 ВеликобританияКанадаонлайн-трансляция

Группа B (Братислава)

13.15 РоссияАвстрияонлайн-трансляция

17.15 ИталияШвецияонлайн-трансляция

21.15 ЛатвияШвейцарияонлайн-трансляция

Чемпионат мира по хоккею-2019: новости, обзоры, статистика // турнирные таблицы групп и команды ЧМ-2019 // календарь и результаты игр, расписание онлайн-трансляций // прямые видеотрансляции матчей сборной России

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