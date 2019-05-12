Чемпионат мира по хоккею-2019, день 3: Россия - Австрия и другие матчи

В воскресенье, 12 мая, на чемпионате мира по хоккею-2019 будут сыграны по три матча в группах A и B.
Чемпионат мира по хоккею-2019. Предварительный раунд. 12 мая, суббота (время – московское)
13.15 США – Франция – онлайн-трансляция
17.15 Дания – Германия – онлайн-трансляция
21.15 Великобритания – Канада – онлайн-трансляция
13.15 Россия – Австрия – онлайн-трансляция
17.15 Италия – Швеция – онлайн-трансляция
21.15 Латвия – Швейцария – онлайн-трансляция
Чемпионат мира по хоккею-2019: новости, обзоры, статистика // турнирные таблицы групп и команды ЧМ-2019 // календарь и результаты игр, расписание онлайн-трансляций // прямые видеотрансляции матчей сборной России
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