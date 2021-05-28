Британский хоккеист Керк вышел в единоличные лидеры снайперов ЧМ-2021

В матче предварительного этапа чемпионата мира-2021 по хоккею против Швеции (1:4) 21-летний Лиам Керк отметился заброшенной шайбой. Теперь на его счету пять голов.

Благодаря этому британец возглавил список лучших снайперов чемпионата. У Тимо Майера и Грегори Хофманна из Швейцарии, американца Тревора Мура и Никласа Йенсена из Дании на счету четыре шайбы.

Ранее Керк сделал дубль в матче против Беларуси (4:3), а также забил по одному разу во встречах с Россией (1:7) и Словакией (1:2).