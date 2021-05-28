Британский хоккеист Керк вышел в единоличные лидеры снайперов ЧМ-2021
В матче предварительного этапа чемпионата мира-2021 по хоккею против Швеции (1:4) 21-летний Лиам Керк отметился заброшенной шайбой. Теперь на его счету пять голов.
Благодаря этому британец возглавил список лучших снайперов чемпионата. У Тимо Майера и Грегори Хофманна из Швейцарии, американца Тревора Мура и Никласа Йенсена из Дании на счету четыре шайбы.
Ранее Керк сделал дубль в матче против Беларуси (4:3), а также забил по одному разу во встречах с Россией (1:7) и Словакией (1:2).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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