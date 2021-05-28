Швеция — Великобритания: все голы матча чемпионата мира
Сборная Швеции одержала волевую победу над Великобританией на чемпионате мира — 4:1.
У шведов 3 (1+2) очка набрал форвард Маркус Серенсен, у британцев отличился нападающий Лиам Керк, который с 5 шайбами вышел на единоличное первое место среди снайперов.
Швеция (6 очков) поднялась на четвертое место в группе А.
У Великобритании — 4 очка после 5 матчей.
Счет в матче открыли британцы — лучший снайпер турнира
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю