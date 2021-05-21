Брагин продолжил серию побед тренеров-дебютантов сборной России на ЧМ
В дебютном матче взрослого чемпионата мира в должности главного тренера сборной России Валерий Брагин одержал победу над чехами (4:3) и продлил успешную серию российских тренеров-новичков на ЧМ.
В XXI веке с побед стартовали Владимир Плющев, Владимир Крикунов, Вячеслав Быков, Зинэтула Билялетдинов, Олег Знарок и Илья Воробьев. А вот в 1990-х успешно начинали только Владимир Васильев и Владимир Юрзинов, тогда как Борис Михайлов, Игорь Дмитриев и Александр Якушев в первых турах делили очки с уступающими в классе соперниками.
Первые матчи тренеров со сборной России на чемпионатах мира:
|
Дата
|
Страна
|
Главный тренер
|
Соперник
|
18.04.1993
|
Германия
|
Борис Михайлов
|
Италия — 2:2
|
21.04.1996
|
Австрия
|
Владимир Васильев
|
Германия — 2:1
|
27.04.1997
|
Финляндия
|
Игорь Дмитриев
|
Словакия — 2:2
|
02.05.1998
|
Швейцария
|
Владимир Юрзинов
|
Казахстан — 8:4
|
02.05.1999
|
Норвегия
|
Александр Якушев
|
Белоруссия — 2:2
|
26.04.2003
|
Финляндия
|
Владимир Плющев
|
Швейцария — 5:2
|
30.04.2005
|
Австрия
|
Владимир Крикунов
|
Австрия — 4:2
|
27.04.2007
|
Россия
|
Вячеслав Быков
|
Дания — 9:1
|
05.05.2012
|
Финляндия/Швеция
|
Зинэтула Билялетдинов
|
Латвия — 5:2
|
09.05.2014
|
Белоруссия
|
Олег Знарок
|
Швейцария — 5:0
|
04.05.2018
|
Дания
|
Илья Воробьев
|
Франция — 7:0
|
21.05.2021
|
Латвия
|
Валерий Брагин
|
Чехия — 4:3
(Кирилл Бурдаков)
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю