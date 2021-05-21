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Брагин продолжил серию побед тренеров-дебютантов сборной России на ЧМ

18:56
21 мая. Рига. Россия — Чехия — 4:3. Валерий Брагин беседует с хоккеистами. Фото Reuters
21 мая. Рига. Россия — Чехия — 4:3. Валерий Брагин беседует с хоккеистами. Фото Reuters
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В дебютном матче взрослого чемпионата мира в должности главного тренера сборной России Валерий Брагин одержал победу над чехами (4:3) и продлил успешную серию российских тренеров-новичков на ЧМ.

В XXI веке с побед стартовали Владимир Плющев, Владимир Крикунов, Вячеслав Быков, Зинэтула Билялетдинов, Олег Знарок и Илья Воробьев. А вот в 1990-х успешно начинали только Владимир Васильев и Владимир Юрзинов, тогда как Борис Михайлов, Игорь Дмитриев и Александр Якушев в первых турах делили очки с уступающими в классе соперниками.

Первые матчи тренеров со сборной России на чемпионатах мира:

Дата

Страна

Главный тренер

Соперник

18.04.1993

Германия

Борис Михайлов

Италия — 2:2

21.04.1996

Австрия

Владимир Васильев

Германия — 2:1

27.04.1997

Финляндия

Игорь Дмитриев

Словакия — 2:2

02.05.1998

Швейцария

Владимир Юрзинов

Казахстан — 8:4

02.05.1999

Норвегия

Александр Якушев

Белоруссия — 2:2

26.04.2003

Финляндия

Владимир Плющев

Швейцария — 5:2

30.04.2005

Австрия

Владимир Крикунов

Австрия — 4:2

27.04.2007

Россия

Вячеслав Быков

Дания — 9:1

05.05.2012

Финляндия/Швеция

Зинэтула Билялетдинов

Латвия — 5:2

09.05.2014

Белоруссия

Олег Знарок

Швейцария — 5:0

04.05.2018

Дания

Илья Воробьев

Франция — 7:0

21.05.2021

Латвия

Валерий Брагин

Чехия — 4:3

(Кирилл Бурдаков)

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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