Брагин продолжил серию побед тренеров-дебютантов сборной России на ЧМ

В дебютном матче взрослого чемпионата мира в должности главного тренера сборной России Валерий Брагин одержал победу над чехами (4:3) и продлил успешную серию российских тренеров-новичков на ЧМ.

В XXI веке с побед стартовали Владимир Плющев, Владимир Крикунов, Вячеслав Быков, Зинэтула Билялетдинов, Олег Знарок и Илья Воробьев. А вот в 1990-х успешно начинали только Владимир Васильев и Владимир Юрзинов, тогда как Борис Михайлов, Игорь Дмитриев и Александр Якушев в первых турах делили очки с уступающими в классе соперниками.

Первые матчи тренеров со сборной России на чемпионатах мира:

Дата Страна Главный тренер Соперник 18.04.1993 Германия Борис Михайлов Италия — 2:2 21.04.1996 Австрия Владимир Васильев Германия — 2:1 27.04.1997 Финляндия Игорь Дмитриев Словакия — 2:2 02.05.1998 Швейцария Владимир Юрзинов Казахстан — 8:4 02.05.1999 Норвегия Александр Якушев Белоруссия — 2:2 26.04.2003 Финляндия Владимир Плющев Швейцария — 5:2 30.04.2005 Австрия Владимир Крикунов Австрия — 4:2 27.04.2007 Россия Вячеслав Быков Дания — 9:1 05.05.2012 Финляндия/Швеция Зинэтула Билялетдинов Латвия — 5:2 09.05.2014 Белоруссия Олег Знарок Швейцария — 5:0 04.05.2018 Дания Илья Воробьев Франция — 7:0 21.05.2021 Латвия Валерий Брагин Чехия — 4:3

(Кирилл Бурдаков)