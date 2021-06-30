Брагин пообещал учесть ошибки сборной России на ЧМ-2021 перед Олимпиадой-2022

Главный тренер сборной России Валерий Брагин выступил с подробным докладом о работе команды по ходу сезона на заседании экспертного совета в Министерстве спорта, информирует официальный сайт ФХР.

Главный турнир сезона — чемпионат мира-2021 в Латвии. Россияне после победы в группе вылетели в 1/4 финала, уступив Канаде (1:2 ОТ). В ФХР назвали ряд причин неудачи.

Брагин признал, что в управлении игрой на чемпионате мира тренерским штабом были допущены ошибки. Они будут учтены и исправлены при подготовке к Олимпийским играм-2022.

В ФХР подчеркнули необходимость «отметить, что не во всех клубах КХЛ культивируют активную и агрессивную хоккейную тактику, которая необходима для победы в матче с Канадой». «Многие клубы-участники внутреннего чемпионата играют в осторожный хоккей, который может дать результат только на уровне КХЛ в определенном матче, но никак не на международном уровне. Игроки из таких команд приезжают в сборную, будучи приученными при определенных игровых раскладах играть более пассивно. Очевидно, что подобные навыки необходимо улучшать — с целью развития игроков и повышения их уровня на международной арене», — говорится в сообщении.

Члены экспертного совета дали несколько рекомендаций, которые будут учтены штабом национальной сборной России в преддверии Олимпиады-2022.