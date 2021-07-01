Кожевников: «Не надо говорить: «Давайте уберем Брагина». Дайте человеку поработать»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников отреагировал на предложение президента РФ Владимира Путина подумать о кадровых перестановках после неудач российских сборных по хоккею и футболу.

«Президент предложил поменять кадры, но он не дал понять, что надо убирать конкретно тренера. Он просто сказал, что нужно делать выводы и менять систему. Не надо сейчас начинать говорить: «Давайте уберем Брагина». Дайте человеку поработать, первый год пришел. Мы выиграли в группе первое место, все довольны. Там человек шесть получили травмы, из основных игроков — трое до чемпионата, трое в чемпионате, проиграли в овертайме Канаде. Согласен, неприятно. У болельщиков есть еще непонятие, почему взяли каких-то двух-трех лишних игроков, а других вообще не вызвали. Специалисты понимают, а болельщикам объясняй, не объясняй — это бесполезно, хотя ради них мы и играем», — сказал Кожевников «СЭ».

Кожевников считает, что надо делать глобальные выводы: что нужно делать, кого поменять в руководстве и в футболе, и в хоккее.

«Главные тренеры в обеих сборных делаются какими-то козлами отпущения для фанатов. Так всегда было, но надо как-то менять все. Мы меняемся, времена меняются, люди меняются, другие страны развиваются в разных видах спорта. Надо как-то полояльней смотреть, а у нас: главный виноват, давайте голову снимать. Это было и в Советском Союзе, но время уже другое», — добавил Кожевников.

Сборная России по хоккею на чемпионате мира по хоккею-2021 вышла из группы в плей-офф с первого места, однако проиграла Канада со счетом 1:2 (ОТ) уже в 1/4 финала.