В ФХР назвали причины неудачи сборной России в четвертьфинале ЧМ-2021 с Канадой

В Министерстве спорта состоялось заседание экспертного совета, посвященное итогам хоккейного сезона-2020/21 и подготовке сборной России к зимней Олимпиаде-2022, сообщает официальный сайт ФХР. Главный тренер сборной России Валерий Брагин выступил с подробным докладом о работе национальной команды.

Брагин отметил, что несмотря на пандемию удалось полноценно провести все четыре запланированных сбора. В 12 матчах Еврохоккейтура был установлен рекорд (10 побед подряд). С учетом 4 встреч Еврочелленджа, 8 матчей чемпионата мира и клубной нагрузки ведущие хоккеисты страны провели 70-85 матчей за сезон.

В сообщении ФХР говорится: команда на чемпионат мира-2021 комплектовалась лучшими игроками КХЛ. Однако из-за проблем со здоровьем на турнир не смогли поехать сильнейшие игроки (например, Максим Мамин, Кирилл Семенов и Вадим Щипачев). Также в преддверии чемпионата мира и по ходу самого турнира из состава выпадали Константин Окулов, Михаил Григоренко, Сергей Толчинский, Андрей Кузьменко, Павел Карнаухов и Артем Зуб. Несмотря на травмы, сборная России заняла первое место в группе и к плей-офф подошла в оптимальной форме.

Как отмечается в релизе ФХР, четвертьфинал ЧМ-2021 против Канады (1:2 ОТ) проходил с преимуществом нашей сборной, игра шла по сценарию штаба. В третьем периоде арбитр дал двухминутный штраф Тарасенко за игру высоко поднятой клюшкой (как выяснилось позже — нарушения, тянувшего на удаление, не было). В результате наша сборная пропустила гол в меньшинстве. Всего Россия в четвертьфинале три раза сыграла в меньшинстве, пропустив один гол.

В овертайме, который проходил в формате «три на три», все решили обученность данному формату игры и индивидуальное мастерство хоккеистов. В Канаде овертаймы проводятся в формате «три на три» начиная с детско-юношеских школ. В результате игроки обучены ему как тактически, так и технически. В наш хоккей данный формат пришёл относительно недавно: КХЛ внедрила его с середины сезона-2016/2017. ИИХФ, в свою очередь, начала переход в 2017 году, когда «три на три» стали играть на групповом этапе. А закончила лишь в 2019-м, распространив нововведение на игры плей-офф. История вопроса объясняет как ограниченные навыки отечественных хоккеистов при игре «три на три», так и определенное преимущество заокеанских соперников в таких ситуациях, подчеркивается в сообщении ФХР.

Также Брагин признал, что в управлении игрой на чемпионате мира тренерским штабом были допущены ошибки. Они будут учтены и исправлены при подготовке к Олимпийским играм.