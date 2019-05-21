Анастасия Кузьмина присутствует на матче Швеция - Россия

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина присутствует на матче группового турнира чемпионата мира по хоккею между сборными Швеции и России. Болельщики встретили спортсменку овацией.

Напомним, 34-летняя Кузьмина объявила о завершении карьеры 24 марта 2019 года. Она является трехкратной олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира-2019 в спринте.

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