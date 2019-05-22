Александр Медведев: "Нас ждет очень важный четвертьфинал с командой США"

Президент КХЛ Александр Медведев уверен, что тренерский штаб сборной России​ сумеет правильно выстроить игру команды в четвертьфинале чемпионата мира против США. Вчера россияне переиграли шведов (7:4).

– Надо забыть о сегодняшней победе и готовиться к игре плей-офф, – цитирует ТАСС Медведева. – У американцев очень сильный состав, где есть Патрик Кейн, поражающий своей результативностью, Джек Хьюз. Игра будет очень непростая, но я уверен, что наши тренеры смогут правильно выстроить игру и победить.

Первый период матча со шведами был очень сложный, после команда перестроила игру, стала более агрессивно играть на ворота, чаще бросать и это принесло свои плоды. Ну а в третьем периоде игра была уже сделана, поэтому не надо придавать значения пропущенным шайбам. Нас ждет очень важный четвертьфинал с командой США, эти встречи всегда имеют накал.

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