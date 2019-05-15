10:0! Россия разгромила Италию, Овечкин забросил первую шайбу на ЧМ-2019

15 мая. Братислава. Россия - Италия - 10:0. Россияне выиграли четвертый матч на ЧМ-2019. Фото AFP

Сборная России в матче чемпионата мира разгромила Италию (10:0).

В составе россиян первую шайбу на турнире забросил Александр Овечкин. Евгений Кузнецов (2+2) и Никита Кучеров (1+3) набрали по 4 очка.

Теперь у команды Ильи Воробьева два дня отдыха. В субботу, 18 мая, Россия встретится с Латвией.

Чемпионат мира-2019

Группа В

Россия – Италия – 10:0 (4:0, 4:0, 2:0)

Голы: Зайцев - 2 (Гусев, Кучеров), 0:31 - 1:0. Хафизуллин - 1 (Гусев, Кучеров), 8:30 - 2:0. Кузнецов - 1 (Барабанов), 13:15 - 3:0. Овечкин - 1 (Кузнецов), 16:14 - 4:0. Кузнецов - 2 (Овечкин, Орлов), 20:18 - 5:0. Ковальчук - 2 (Кузнецов), 26:03 - 6:0. Дадонов - 5 (бол., Кучеров, Гусев), 33:41 - 7:0. Григоренко - 1 (мен., Барабанов), 36:25 - 8:0. Кучеров - 3 (Хафизуллин, Зайцев), 44:52 - 9:0. Дадонов - 6 (Ковальчук), 45:27 - 10:0.

Вратари: Василевский - Бернард (Де Филиппо, 20:18).

Штраф: 4 - 8.

Броски: 40 (18+9+13) - 15 (5+5+5).

Судьи: Каукокари, Рантала.

15 мая. Братислава. "Словнафт-Арена".

Расписание матчей чемпионата мира по хоккею – 2019: календарь, результаты и онлайн-трансляции игр //

Турнирная таблица группового этапа и сетка плей-офф чемпионата мира – 2019 //

Чемпионат мира по хоккею – 2019: новости, обзоры, команды, статистика //

Сборная России по хоккею: расписание и результаты матчей, состав и статистика //

Где смотреть видеотрансляции матчей сборной России на ЧМ-2019