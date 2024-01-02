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Сегодня, 21:28

Сборная США разгромила Латвию и вышла в полуфинал МЧМ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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США U20 — Латвия U20.
Фото AFP

Сборная США одержала победу над Латвией в четвертьфинале молодежного чемпионата мира — 7:2.

Дублем за американцев отличился Гейб Перро. По одной шайбе забросили Дрю Фортескью, Шеймус Кейси, Рутгер Макгроарти, Уилл Смит и Оливер Мур. В активе Кейси также две голевые передачи.

За Латвию дубль оформил Данс Лочмелис.

Ранее сборная Финляндии обыграла в четвертьфинале МЧМ Словакию (4:3 ОТ), а Чехия победила Канаду (3:2). В последнем матче этой стадии турнира Швеция встретится со Швейцарией. Начало — в 21.30 по московскому времени.

Молодежный чемпионат мира

1/4 финала

США U20 — Латвия U20 — 7:2 (3:1, 3:0, 1:1)

Голы: Фортескью — 1 (Мур, Готье), 1:31 — 1:0. Перро — 1 (Кейси), 11:42 — 2:0. Д. Локмелис — 1, 13:50 — 2:1. Нельсон — 1 (Кейси, Знуггеруд), 14:03 — 3:1. Макгроэрти — 4 (бол., Ховард, Хатсон), 25:22 — 4:1. Смит — 3 (Перро, Леонард), 36:00 — 5:1. Перро — 2 (Смит, Кейси), 39:39 — 6:1. Мур — 1 (Готье), 46:34 — 7:1. Д. Локмелис — 2 (бол., Фененко, Вильманис), 52:48 — 7:2.

Вратари: Фаулер — Роловс.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 41 (13+15+13) — 25 (6+6+13).

Судьи: Мюррей, Хинтердоблер.

2 января. Гетеборг. Frolundaborg.

Источник: Таблица МЧМ
Хоккей
Сборная Латвии по хоккею
Сборная США по хоккею
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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
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