Может ли Россия сыграть с Канадой в полуфинале МЧМ-2020?

По итогам предварительного турнира молодежного чемпионата мира-2020 в Чехии сформированы пары первого раунда плей-офф.

В четвертьфинале сборная России, третья команда группы B, сыграет со второй командой группы A — ею стала Швейцария, которая в заключительной встрече 31 декабря обыграла Финляндию.

Все пары 1/4 финала составили:

Швеция (А1) — Чехия (В4)

Швейцария (А2) — Россия (В3)

США (В2) — Финляндия (А3)

Канада (В1) — Словакия (А4)

Матчи 1/4 финала пройдут в четверг, 2 января, в Остраве и Тршинеце и начнутся в 14.30, 17.00, 19.30 и 22.00 (время московское). Россияне переезжают в Тршинец из Остравы.

Матчи 1/2 финала пройдут в субботу, 4 января (начало 17.00 и 21.00).

Пары полуфиналистов будут составлены на основании рейтинга команд в групповом турнире: лучшая сборная сыграет с худшей, вторая — с третьей.

Критерии таковы: 1) место в группе, 2) очки, набранные в предварительном раунде, 3) разность шайб в предварительном раунде, 4) заброшенные шайбы в предварительном раунде, 5) посев перед турниром.

Таким образом, встреча соперников по группе России и Канады в полуфинале не исключена. Но для этого обе команды не только должны пройти первый раунд плей-офф, но требуется, чтобы совпали приведенные выше условия при определении пар полуфиналистов.

Напомним положение команд в группах.

Группа A: Швеция — 11 очков, Швейцария — 9, Финляндия — 7, Словакия — 3, Казахстан — 0.

Группа B: Канада — 9 очков, США — 8, Россия — 6, Чехия — 4, Германия — 3.

Россия в группе проиграла Чехии (3:4), разгромила Канаду (6:0), уступила США (1:3) и победила Германию (6:1).

Финал и матч за 3-е место пройдут в воскресенье, 5 января (начало — 21.00 и 17.00 соответственно).