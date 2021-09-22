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Женский чемпионат мира по хоккею-2022 пройдет в Дании

13:58
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Определено место проведения женского чемпионата мира по хоккею-2022, сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Турнир пройдет в Дании в августе следующего года. Решение об этом было принято на конгрессе ИИХФ, который проходит в Санкт-Петербурге. Решение по поводу городов, в которых будет проведен турнир, будет принято позднее.

Минувший женский чемпионат мира прошел в Канаде с 20 по 31 августа. Победу в турнире одержала сборная Канады, которая в финале победила команду США (3:2 ОТ). Сборная России в четвертьфинале уступила Швейцарии (2:3 ОТ).

Дополнительная информация:

https://www.iihf.com/en/news/28513/2022_women_s_worlds_in_denmark

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Иван Торопцев все материалы автора

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