«Агидель» выиграла женский чемпионата России по хоккею

«Агидель» обыграла «КРС Ванке Рэйз» в третьем матче финальной серии (2:3 Б) плей-офф ЖХЛ сезона-2020/2021.

Команда выиграла противостояние до двух побед и стала чемпионом ЖХЛ. Ранее команды обменялись победами: «Агидель» выиграла первый матч (5:2), «Ванке Рэйз» — второй (4:1).

Финал плей-офф сезона-2020/2021 должен был состояться в марте, но был перенесен из-за положительных тестов на COVID-19 у игроков «Агидели» и необходимого карантина.