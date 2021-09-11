Хоккей
Женский хоккей
Новости
Новости   //    Хоккей   //    Женщины

«Агидель» выиграла женский чемпионата России по хоккею

15:45

«Агидель» обыграла «КРС Ванке Рэйз» в третьем матче финальной серии (2:3 Б) плей-офф ЖХЛ сезона-2020/2021.

Команда выиграла противостояние до двух побед и стала чемпионом ЖХЛ. Ранее команды обменялись победами: «Агидель» выиграла первый матч (5:2), «Ванке Рэйз» — второй (4:1).

Финал плей-офф сезона-2020/2021 должен был состояться в марте, но был перенесен из-за положительных тестов на COVID-19 у игроков «Агидели» и необходимого карантина.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Россия — лучшая в пляжном футболе, но после чемпионата мира рискует остаться без финала Евролиги
Еще трое человек госпитализированы после отравления семьи из дома на Совхозной
Снимали тоннами: у поставщика арбузов в "Магнит" находили нарушения
Женщина привезла гроб с телом сестры к администрации Балашихи
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
0
Офсайд