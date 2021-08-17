Главный тренер женской сборной России надеется привезти медали ЧМ
Главный тренер женской сборной России Евгений Бобарико поделился ожиданиями от выступления на чемпионате мира-2021.
«Мотивация высокая. К двум чемпионатам мира готовились-готовились — и их отменяли или переносили. Здесь, с одной стороны, конечно же, запредельная мотивация, а с другой — это нехватка международных матчей. Мы сделаем все для того, чтобы привезти медали. В каждой игре нужно максимально выкладываться и показывать системный хороший хоккей», — приводит слова Бобарико официальный сайт КХЛ.
Женский ЧМ-2021 пройдет в Калгари с 20 по 31 августа. Сборная России в группе A встретится с США, Финляндией, Канадой и Швейцарией.
Дополнительная информация:
https://whl.khl.ru/article/3554-mi-sdelaem-vsio-dlya-togo-chtobi-privezti-medali-evgeniy-bobariko-o-predstoyashtem-chempionate-mira
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