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Сегодня, 06:17

Женская сборная Канады обыграла США и стала победителем юниорского ЧМ-2022

Сергей Разин
корреспондент
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Женская сборная Канады стала победителем юниорского ЧМ-2022.
Фото IIHF

Женская сборная Канады в финале юниорского чемпионата мира-2022 обыграла США со счетом 3:2.

При этом канадки вели со счетом 3:0 до 39-й минуты. Отметим, Канада на групповом этапе одержала одну победу в трех матчах, при этом уступив США со счетом 0:7.

В матче за третье место Финляндия обыграла Швецию со счетом 3:0.

ЧМ-2022 U18 проходил в Маддисон (США) с 6 по 14 июня. Сборная России не участвовала в турнире из-за решения ИИХФ.

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