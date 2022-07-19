Двукратный победитель ЖХЛ Идальски покинул пост главного тренера «КРС Ванке Рэйз»

Американец Брайан Идальски покинул пост главного тренера китайского клуба Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) «КРС Ванке Рэйз», информирует ТАСС.

51-летний специалист возглавил «КРС Ванке Рэйз» в 2019 году. Под руководством американского тренера клуб дважды стал чемпионом ЖХЛ. По итогам прошлого сезона Идальски был признан лучшим тренером.

На Олимпийских играх в Пекине американец возглавлял сборную Китая, которая заняла четвертое место в таблице группы B и не смогла выйти в плей-офф турнира.