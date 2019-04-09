"Матч Россия - Канада - гонки с разными моделями машин". Советник главы ФХР - о матче женского ЧМ

Советник президента Федерации хоккея России (ФХР) по вопросам женского хоккея Михаил Чеканов подчеркнул: матч между женскими сборными России и Канады на чемпионате мира - это гонки с разными моделями машин.

В понедельник сборная России проиграла команде Канады со счетом 1:5 в третьей встрече на чемпионате мира в Финляндии.

- Это гонки с разными моделями машин, если объективно оценивать, то канадки сильнее. Надо отдать должное и нашим хоккеисткам - они правильно организовали игру, - цитирует ТАСС Чеканова. - Нас сломали вот эти удаления в первом периоде, а в третьем, когда на девчонок не было давления, количество атак сразу увеличилось, быстрее стали выходить из зоны. Такие игры, как с командами Канады и США, нам нужны, чтобы мы правильно строили оборону, быстро разворачивали контратаки.

Команда Алексея Чистякова набрала три очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. Следующий матч сборная России проведет 9 апреля против команды США.