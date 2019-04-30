Нападающий женской хоккейной команды "Агидель", обладатель Кубка ЖХЛ в сезоне-2018/19 Элина Митрофанова стала победительницей конкурса "Мисс красивая лига", информирует официальный сайт турнира.

Участницами конкурса были семь хоккеисток: Мария Надеждина ("Динамо СПб"), Анастасия Смирнова ("СК Горный"), Валерия Меркушева ("Динамо СПб"), Виктория Кулишова (СКИФ), Элина Митрофанова ("Агидель"), Екатерина Ананьина (СКСО), Татьяна Рафтер ("СК Горный").

Выбор победительницы проходил в два этапа: на первом в аккаунтах ЖХЛ прошло голосование за профили хоккеисток, на втором девушки сняли видеоролики, которые также были опубликованы на ресурсах лиги. Митрофанова стала победителем по итогам голосования болельщиков и членов жюри.