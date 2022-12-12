Вратарь Пругова: «Один парень врезался коньками в кость. Потом другой врезался. И я отключилась»

Вратарь уфимской «Агидели» Анна Пругова рассказала в интервью «СЭ», как получила травму, играя за мужскую команду.

— Помните неприятные моменты, когда сильно прилетало шайбой или получали травмы?

— Помню, как играла с мальчиками по своему 1993 году за хабаровский «Амур» в турнире в Красноярске. Это мой первый выезд с мальчиками. Мы написали письмо в ФХР. Мне, как вратарю, так как нет силовой борьбы, разрешили играть за мальчиков. В одном из матчей мне нанесли сотрясение мозга. На всю жизнь запомню момент, когда судья постоянно говорил, чтобы я спрятала косичку. А это сделать невозможно. Она все время в движении выправляется. У соперников не получалось мне забить. Сначала один парень, после того как я накрыла шайбу, специально врезался коньками в кость. Потом другой врезался в упор. И я отключилась. В глазах потемнело. Дальше помню, что уже нахожусь в медпункте. Так прошел мой первый выезд с парнями. Тренер взял на себя ответственность и сильно переживал. Остаток турнира я пролежала в номере. Мне приносили и конфеты, и виноград (улыбается). Была как на курорте. Родители, конечно, сильно переживали. Сделали обследования, убедились, что все хорошо. Первый вопрос от мамы был: «Ты уверена, что хочешь этим заниматься?» Я ответила, что хочу. Родители не стали препятствовать — спасибо им огромное за это.