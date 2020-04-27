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Узбекский «Хумо» и китайский ОРДЖИ не сыграют в новом сезоне ВХЛ

17:28
Ледовая арена &quot;Хумо&quot;. Фото Баходир Саидов
Ледовая арена &quot;Хумо&quot;. Фото Баходир Саидов

ВХЛ подтвердила информацию «СЭ» о неучастии китайского клуба ОРДЖИ в сезоне-2020/21.

Китайские клубы не&nbsp;примут участия в&nbsp;следующем сезоне ВХЛ.Китайские клубы не сыграют в следующем сезоне ВХЛ

Причиной стала нестабильная ситуация с пандемией коронавируса. При этом заявлений от двух других клубов из Китая — «КРС-БСУ» и «Ценг Тоу» — пока не поступало.

Кроме того, по аналогичной причине пропустит следующий сезон единственный клуб из Узбекистана — «Хумо».

Сезон-2019/20 не был доигран из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 3 017 766 человек. Зафиксировано 207 722 летальных исхода от инфекции, вылечились 894 464 человека. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 87 147 человек, 7 346 выздоровело, 794 умерло.

Дополнительная информация:

http://www.vhlru.ru/lenta/381482/

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