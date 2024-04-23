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«Нефтяник» выиграл Кубок Петрова, разгромив АКМ со счетом 4-0 в серии

Руслан Минаев
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«Нефтяник» дома обыграл АКС в овертайме четвертого матча финальной серии плей-офф ВХЛ — 3:2. В дополнительное время шайбу забросил Артур Бровкин.

По ходу встречи форвард хозяев Кирилл Крутов потерял сознание после силового приема защитника гостей Павла Медведева.

Клуб из Альметьевска победил в серии со счетом 4-0 и стал обладателем Кубка Петрова.

Кубок Петрова

Финал

Финал «Нефтяник» (Альметьевск) — АКМ (Тула) — 3:2 ОТ

Счет в серии: 4-0

ХК Нефтяник
ВХЛ
0
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