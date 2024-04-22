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«Нефтяник» — «АКМ»: смотреть трансляцию матча финала ВХЛ

«Нефтяник» сыграет с «АКМ» в финале Кубка Петрова 22 апреля 2024
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Александр Локтев (ХК «Нефтяник»).
Фото ХК «Нефтяник».

«Нефтяник» сыграет с «АКМ» в третьем матче финальной серии Кубка Петрова 22 апреля, в понедельник. Игра состоится во дворце спорта ««Юбилейный» в Альметьевске (Татарстан) и начнется в 18.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Нефтяник» — «АКМ» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на официальном сайте ВХЛ. Также следить за плей-офф Olimpbet ВХЛ можно на YouTube-канале лиги. Также игру будет транслировать онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.

«Нефтяник» ведет в серии 2-0 после двух побед в Туле (4:3, 3:1).

ВХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
ХК Нефтяник
ВХЛ
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