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15 апреля, 23:30

АКМ — «Нефтяник»: расписание матчей серии и где смотреть трансляции финала ВХЛ

«Нефтяник» сыграет против АКМ в финальной серии плей-офф ВХЛ
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Хоккеисты АКМ.
Фото ХК АКМ

Альметьевский «Нефтяник» сыграет против тульского АКМ в финальной серии плей-офф ВХЛ. Решающая серия игр Кубка Петрова стартует 18 апреля. Время начала игр будет объявлено позднее. Тульская команда имеет более высокий номер посева по итогам регулярного чемпионата, поэтому серия начнется на домашней площадке АКМ.

Расписание матчей финальной серии и где смотреть трансляции финала ВХЛ

  • 18 апреля — Тула.
  • 19 апреля — Тула.
  • 22 апреля — Альметьевск.
  • 23 апреля — Альметьевск.

Дополнительные матчи в случае необходимости:

  • 26 апреля — Тула.
  • 28 апреля — Альметьевск.
  • 30 апреля — Тула.

АКМ вышел в финал, одержав победу над ханты-мансийской «Югрой» со счетом 4-1 в серии. «Нефтяник» выиграл у «Рубина» — 4-3. Прямая трансляция матчей финальной серии Кубка Петрова будет доступна на официальном сайте ВХЛ.

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