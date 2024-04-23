Хоккеист «Нефтяника» потерял сознание после силового приема игрока АКМ

Нападающий «Нефтяника» Кирилл Крутов потерял сознание после силового приема защитника АКМ Павла Медведева в матче плей-офф ВХЛ.

После столкновения 23-летнего Крутова унесли со льда на носилках. 28-летний Медведев получил 5+20 минут штрафа.

Пресс-служба «Ак Барса» сообщила, что Крутов пришел в сознание и отправился на МРТ.

Форвард в этом сезоне провел за «Нефтяник» 45 матчей в регулярном чемпионате ВХЛ и набрал 31 (7+24) очко. В Кубке Петрова на его счету 20 игр и 17 (8+9) очков.