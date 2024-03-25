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Сегодня, 18:10

Плешков: «Хотел бы попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Это рекорд для СКА, для российского хоккея!»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Голкипер СКА Артемий Плешков в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном попадании в Книгу рекордов Гиннесса.

— Хотел бы ты, чтобы этот рекорд занесли в Книгу рекордов Гиннесса?

— Честно, хотел бы, конечно. Не только для себя. В любом случае это рекорд не только для меня, но еще и для клуба, для СКА, для российского хоккея в целом. Было бы здорово, если бы получилось занести это!

В четвертом матче плей-офф ВХЛ против АКМ он отразил 124 броска.

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ХК СКА
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