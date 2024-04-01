ВХЛ: расписание матчей 1/2 финала и где смотреть трансляции серий плей-офф
ВХЛ опубликовала календарь 1/2 финала Кубка Петрова
Во вторник, 2 апреля стартует 1/2 финала плей-офф ВХЛ, где сыграют «Рубин», «Нефтяник», АКМ и «Югра». Публикуем расписание полуфинала Кубка Петрова. Время начала — московское.
Расписание 1/2 финала плей-офф ВХЛ
2 апреля, вторник
17.00. «Рубин» — «Нефтяник»
3 апреля, среда
17.00. «Рубин» — «Нефтяник»
19.00. АКМ — «Югра»
4 апреля, четверг
19.00. АКМ — «Югра»
6 апреля, суббота
17.00. «Нефтяник» — «Рубин»
7 апреля, воскресенье
15.00. «Югра» — АКМ
17.00. «Нефтяник» — «Рубин»
8 апреля, понедельник
17.00. «Югра» — АКМ
Следить за играми плей-офф ВХЛ можно на сайте vhlru.ru в разделе трансляций и в официальном сообществе ВХЛ в соцсети «ВКонтакте». Также матчи Кубка Петрова доступны на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.
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