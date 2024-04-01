ВХЛ: расписание матчей 1/2 финала и где смотреть трансляции серий плей-офф

Во вторник, 2 апреля стартует 1/2 финала плей-офф ВХЛ, где сыграют «Рубин», «Нефтяник», АКМ и «Югра». Публикуем расписание полуфинала Кубка Петрова. Время начала — московское.

Расписание 1/2 финала плей-офф ВХЛ

2 апреля, вторник

17.00. «Рубин» — «Нефтяник»

3 апреля, среда

17.00. «Рубин» — «Нефтяник»

19.00. АКМ — «Югра»

4 апреля, четверг

19.00. АКМ — «Югра»

6 апреля, суббота

17.00. «Нефтяник» — «Рубин»

7 апреля, воскресенье

15.00. «Югра» — АКМ

17.00. «Нефтяник» — «Рубин»

8 апреля, понедельник

17.00. «Югра» — АКМ

Следить за играми плей-офф ВХЛ можно на сайте vhlru.ru в разделе трансляций и в официальном сообществе ВХЛ в соцсети «ВКонтакте». Также матчи Кубка Петрова доступны на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.