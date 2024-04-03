Директор «Магнитки» Жлоба — о задачах команды ВХЛ: «В нашем клубе всегда ставят максимальные результаты»

Директор «Металлурга» Алексей Жлоба в интервью «СЭ» прокомментировал задачи команды ВХЛ, которая откроется в Магнитогорске с сезона-2024/25.

«Главная задача для команды ВХЛ, как и для команды МХЛ, — обеспечение вертикали качественными игроками. Чем больше игроков зайдет из ВХЛ в «Металлург», тем лучше — это будем основным результатом. В остальном, как уже говорил, «Магнитка» всегда ставит максимальные результаты — как по первой команде, так и по остальным», — сказал Жлоба.