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Сегодня, 13:05

Директор «Магнитки» Жлоба — о задачах команды ВХЛ: «В нашем клубе всегда ставят максимальные результаты»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Директор «Металлурга» Алексей Жлоба в интервью «СЭ» прокомментировал задачи команды ВХЛ, которая откроется в Магнитогорске с сезона-2024/25.

«Главная задача для команды ВХЛ, как и для команды МХЛ, — обеспечение вертикали качественными игроками. Чем больше игроков зайдет из ВХЛ в «Металлург», тем лучше — это будем основным результатом. В остальном, как уже говорил, «Магнитка» всегда ставит максимальные результаты — как по первой команде, так и по остальным», — сказал Жлоба.

ХК Металлург (Магнитогорск)
ВХЛ
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