Епанчинцев возглавит «Сибирь»

Как стало известно «СЭ», новым главным тренером «Сибири» будет назначен Вадим Епанчинцев.

В данный момент 48-летний специалист возглавляет «Югру».

5 апреля «Сибирь» сообщила, что тренер Анвар Гатиятулин отказался подписать контракт с клубом.

В этом сезоне новосибирцы не смогли выйти в плей-офф КХЛ, заняв 10-е место в Восточной конференции.