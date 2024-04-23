Хоккей
Olimpbet ВХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Хоккей
Olimpbet ВХЛ

Сегодня, 17:15

«Нефтяник» — «АКМ»: смотреть трансляцию матча финала ВХЛ

«Нефтяник» сыграет с «АКМ» в финальной серии Кубка Петрова 23 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Ислам Хасанов (ХК «Нефтяник»).
Фото ХК «Нефтяник»

«Нефтяник» встретится с «АКМ» в четвертом матче финальной серии Кубка Петрова 23 апреля, во вторник. Встреча пройдет во дворце спорта ««Юбилейный» в Альметьевске. Начало — в 18.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Нефтяник» — «АКМ» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире видеотрансляцию бесплатно покажут на официальном сайте ВХЛ. Также следить за плей-офф Olimpbet ВХЛ можно на YouTube-канале лиги. Игру будет транслировать платный онлайн-сервис «Кинопоиск».

«Нефтяник» ведет в финальной серии 3-0 (4:3, 3:1, 4:3).

ВХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

0
Читайте также
В Москве покончила с собой 21-летняя волейболистка Михайлина
Титов оценил игру Соболева в матче «Спартака» с «Ростовом»
Швейцария разблокировала связанные с Россией активы на 290 млн франков
Разин не на расслабоне, Никитин не считает ситуацию критической, а Ярославль «уже не сможет отыграться». Что произошло после матча «Локомотив» - «Металлург»
ФСБ задержала готовившего теракт в Брянске сторонника украинских националистов
В Киеве ночью 23 апреля прогремели взрывы, работает система ПВО
Популярное видео
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Нефтяник» — «АКМ»: смотреть трансляцию матча финала ВХЛ

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости