«Нефтяник» встретится с «АКМ» в четвертом матче финальной серии Кубка Петрова 23 апреля, во вторник. Встреча пройдет во дворце спорта ««Юбилейный» в Альметьевске. Начало — в 18.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Нефтяник» — «АКМ» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире видеотрансляцию бесплатно покажут на официальном сайте ВХЛ. Также следить за плей-офф Olimpbet ВХЛ можно на YouTube-канале лиги. Игру будет транслировать платный онлайн-сервис «Кинопоиск».

«Нефтяник» ведет в финальной серии 3-0 (4:3, 3:1, 4:3).

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