Тренер «Реактора» пообещал финансовую поддержку родителям погибшего 19-летнего хоккеиста

Тренер нижнекамского хоккейного клуба «Реактор» Вячеслав Касаткин прокомментировал «СЭ» новость о гибели 19-летнего защитника команды Никиты Мокеева в ДТП.

«Отец Никиты выехал на место аварии, сейчас они разговаривают там на месте. Никита в аварии погиб. С отцом буквально пару минут на связи был. Он сказал, что тело могут передать завтра. От клуба будет машина, заберут, все организуем. У нас вылет 23-го числа, если даже не будем успевать, постараемся сначала проводить Никиту. Пусть даже придется вылетать в день матча. Капитан команды в первую очередь мне позвонил и написал все подробности. Родителям поможем финансово, все расходы за счет клуба. За счет ребят, за счет нас», — сказал Касаткин корреспонденту «СЭ» Георгию Скобликову.

НТР-24 сообщил о смертельном ДТП на трассе Казань — Оренбург. Хоккеист Никита Мосеев управлял легковым автомобилем, который, выехав на встречную полосу, «лоб в лоб» столкнулся с грузовой фурой. В результате аварии водитель скончался, а пассажирка госпитализирована.