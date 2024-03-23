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Сегодня, 10:20

ВХЛ объявила о переносе матчей 1/4 финала Кубка Петрова

Ана Горшкова
Корреспондент
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Всероссийская хоккейная лига (ВХЛ) сообщила о переносе матчей 1/4 финала Кубка Петрова с 23 марта на более поздний срок.

«В связи с отменой всех культурных, спортивных и других массовых мероприятий в Московской области и Республике Татарстан шестые матчи серий 1/4 финала Кубка Петрова между командами «Химик» (Воскресенск) и «Югра» (Ханты-Мансийск), а также «Нефтяник» (Альметьевск) и «Зауралье» (Курган), которые должны были состояться 23 марта 2024 года, перенесены на более поздний срок», — говорится в заявлении ВХЛ.

О датах, времени и месте проведения шестых и седьмых матчей серий будет сообщено дополнительно.

«Югра» ведет со счетом 3-2 в серии с «Химиком», а «Нефтяник» с таким же счетом обыгрывает «Зауралье».

В пятницу, 22 марта, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. По данным Следственного комитета, в результате теракта погибли более 60 человек, количество жертв может увеличиваться.

Источник: ВХЛ
ХК Зауралье
ХК Нефтяник
ХК Югра
ВХЛ
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