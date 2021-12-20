В ДТП погиб 19-летний хоккеист молодежной команды «Нефтехимика»
20:49
19-летний защитник нижнекамского хоккейного клуба «Реактор» Никита Мокеев погиб в ДТП на трассе Казань — Оренбург, сообщает НТР 24 .
Авария произошла около 15 часов 20 декабря на 121-м километре. Нижнекамец находился за рулем автомобиля «Лада Веста». По предварительным данным он выехал на «встречку» и лоб в лоб столкнулся с фурой Scania.
От удара легковушку отбросило в кювет. Юноша погиб на месте, его пассажирка госпитализирована.
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