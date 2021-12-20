В ДТП погиб 19-летний хоккеист молодежной команды «Нефтехимика»

19-летний защитник нижнекамского хоккейного клуба «Реактор» Никита Мокеев погиб в ДТП на трассе Казань — Оренбург, сообщает НТР 24 .

Авария произошла около 15 часов 20 декабря на 121-м километре. Нижнекамец находился за рулем автомобиля «Лада Веста». По предварительным данным он выехал на «встречку» и лоб в лоб столкнулся с фурой Scania.

От удара легковушку отбросило в кювет. Юноша погиб на месте, его пассажирка госпитализирована.