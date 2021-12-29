Чемпион мира Свитов подписал контракт с «Омскими Крыльями»

Российский нападающий Александр Свитов подписал односторонний контракт с «Омскими Крыльями», сообщает пресс-служба омского клуба.

Контракт с 39-летним хоккеистом рассчитан до конца сезона-2021/22.

Свитов является чемпион мира 2012 года в составе сборной России. Последним клубом нападающего был ярославский «Локомотив», за который он выступал с 2019 по 2020 год.