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Чемпион мира Свитов подписал контракт с «Омскими Крыльями»

18:10
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Российский нападающий Александр Свитов подписал односторонний контракт с «Омскими Крыльями», сообщает пресс-служба омского клуба.

Контракт с 39-летним хоккеистом рассчитан до конца сезона-2021/22.

Свитов является чемпион мира 2012 года в составе сборной России. Последним клубом нападающего был ярославский «Локомотив», за который он выступал с 2019 по 2020 год.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CYEdZPOIp4i/

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Карен Саркисян все материалы автора
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