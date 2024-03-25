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Сегодня, 17:31

Вратарь СКА Плешков: «Перед матчем пацаны в раздевалке в шутку спросили, будет ли рекорд»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Вратарь СКА Артемий Плешков в интервью «СЭ» рассказал, что перед матчем с АКМ, в котором он установил мировой рекорд по количеству сэйвов (124) за одну игру, в раздевалке шутили про возможное достижение.

— Между овертаймами знал, сколько бросков отразил?

— Когда за 80 перевалило, посмотрели в перерыве, посчитали. Я старался не думать об этом, но ребята сами уже говорили об этом.

— Получается, к рекорду ты уже был готов после первого матча серии, когда отразил 80 бросков и до лучшего достижения «СКА-Невы» не хватило двух сейвов?

— На самом деле, перед игрой пошутили насчет этого с пацанами. По-моему, Матвей Кабуш мне сказал: «Ну что, сегодня будет ещё один рекорд или нет?» Я попросил без него сегодня. Но получилось, что рекорд есть, причем не только по ВХЛ.

Хоккей
ХК СКА-Нева
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