Артемий Плешков — о мировом рекорде: «Не осознаю до конца»

Голкипер Артемий Плешков, проводивший большую часть сезона в «СКА-Неве», в интервью «СЭ» поделился эмоциями от мирового рекорда по сэйвам (124), который он установил в матче против АКМ.

— Как ты узнал о мировом рекорде и какие эмоции от того, что ты мировой рекордсмен?

— В любом случае круто, очень приятно. Узнал в раздевалке сразу после игры. Об этом очень много писали в хоккейных группах, каналах, просто ребята передали мне информацию.

— Что для тебя это значит?

— Может, я особо не осознаю до конца. Это круто, прикольно, что я его установил, участвовал в этом матче, показал хорошую игру.