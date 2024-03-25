Хоккей
Olimpbet ВХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Хоккей
Olimpbet ВХЛ

Сегодня, 17:55

Артемий Плешков — о мировом рекорде: «Не осознаю до конца»

Георгий Горностаев
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Голкипер Артемий Плешков, проводивший большую часть сезона в «СКА-Неве», в интервью «СЭ» поделился эмоциями от мирового рекорда по сэйвам (124), который он установил в матче против АКМ.

— Как ты узнал о мировом рекорде и какие эмоции от того, что ты мировой рекордсмен?

— В любом случае круто, очень приятно. Узнал в раздевалке сразу после игры. Об этом очень много писали в хоккейных группах, каналах, просто ребята передали мне информацию.

— Что для тебя это значит?

— Может, я особо не осознаю до конца. Это круто, прикольно, что я его установил, участвовал в этом матче, показал хорошую игру.

Хоккей
ХК СКА-Нева
1
Читайте также
Биография Людмилы Самсоновой: история российской теннисистки, которая выступала за Италию
Дани Алвес возьмет кредит, чтобы выйти из тюрьмы под залог
Двое обвиняемых в теракте в «Крокусе» получали инструкции в Турции
Украина не попадет на Евро, а Грузия спасется благодаря Хвиче. Что нужно знать о финалах квалификации к чемпионату Европы-2024
Отец погибшего в «Крокус Сити Холле» показал последнее сообщение сына
Организаторы атаки на «Крокус» готовили еще один теракт в странах Средней Азии
Популярное видео
Дрались даже тренеры (18+)
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вратарь СКА Плешков: «Перед матчем пацаны в раздевалке в шутку спросили, будет ли рекорд»

Плешков: «Хотел бы попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Это рекорд для СКА, для российского хоккея!»
Новости
RSS RSS
Все новости