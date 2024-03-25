Плешков о матче «СКА-Невы» и АКМ: «После пары овертаймов было легко морально и физически»
Голкипер СКА Артемий Плешков в интервью «СЭ» рассказал о матче «СКА-Невы» и АКМ, в котором сыграл пять овертаймов и установил мировой рекорд по количеству сейвов (124).
— Конечно, очень необычный матч, не думал, что представится шанс сыграть в такой игре. Это огромный опыт, очень интересные эмоции. Если честно, уже после пары овертаймов было как-то морально легко, физически тоже. Открылось второе дыхание, просто на автоматизме играл, отбивал.
— Оставались ли силы ещё на пару периодов?
— Конечно, тяжело играть такой матч, но уже не задумываешься, играешь на автоматизме, вариантов нет. Мы хотели выиграть, бились до конца. К сожалению, не получилось.
— Можешь рассказать, как в итоге зашла шайба в конце пятого периода?
— Подставил чужой игрок на пятаке, не видел немного игрока, откуда он подставляет. Но если честно, было понятно, что зайдет только такая шайба, потому что броски с видимых позиций мы ловили: я ловил, наши игроки ловили на себя очень много. Другая шайба, если не такая, просто не могла зайти, мне кажется.
— Обидно, что именно так зашла шайба, после наброса, а не прямым броском?
— Шайба рабочая — наброс, подставление. Плюс я был закрыт. Обидно, что проиграли и не дожали. Все ребята хотели выиграть, до конца сыграть, дожать! Эмоции от поражения одни.
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