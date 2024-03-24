ВХЛ объявила новые даты проведения матчей 1/4 финала Кубка Петрова

Всероссийская хоккейная лига (ВХЛ) утвердила новые даты перенесенных матчей 1/4 финала Кубка Петрова.

Как сообщает пресс-служба лиги, шестой матч серии между командами «Химик» (Воскресенск) и «Югра» (Ханты-Мансийск) состоится в среду, 27 марта. Начало в 18:30 по московскому времени. Матч между «Нефтяником» (Альметьевск) и «Зауралье» (Курган) пройдет в четверг, 28 марта, в 18.30 мск.

В случае необходимости седьмые матчи серии состоится 30 и 31 марта.