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Сегодня, 20:15

ВХЛ объявила новые даты проведения матчей 1/4 финала Кубка Петрова

Ана Горшкова
Корреспондент
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Всероссийская хоккейная лига (ВХЛ) утвердила новые даты перенесенных матчей 1/4 финала Кубка Петрова.

Как сообщает пресс-служба лиги, шестой матч серии между командами «Химик» (Воскресенск) и «Югра» (Ханты-Мансийск) состоится в среду, 27 марта. Начало в 18:30 по московскому времени. Матч между «Нефтяником» (Альметьевск) и «Зауралье» (Курган) пройдет в четверг, 28 марта, в 18.30 мск.

В случае необходимости седьмые матчи серии состоится 30 и 31 марта.

Источник: ВХЛ
Хоккей
ВХЛ
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ВХЛ объявила о переносе матчей 1/4 финала Кубка Петрова
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