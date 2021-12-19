«Торос» победил «СКА-Нева», «Южный Урал» по буллитам обыграл «Нефтяник»

«Торос» в матче регулярного чемпионата ВХЛ победил «СКА-Нева» со счетом 4:1.

«Южный Урал» по буллитам обыграл «Нефтяник» — 2:1. «Горняк-УГМК» в гостях взял верх над «Звездой» со счетом 2:1.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

«Торос» (Нефтекамск) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Голы: Г. Ващенко — 1 (Овечкин, Иванцов), 7:51 — 0:1. Лапшин — 4 (Шаповаленко, Стулов), 30:49 — 1:1. Каменев — 7 (Старков, Сучков), 35:58 — 2:1. Черный — 4 (Елизаров), 56:07 — 3:1. Лапшин — 5 (п.в., Черный), 58:24 — 4:1.

Вратари: Скрынник — Ромашкин (58:08 — 58:24).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 25 (6+10+9) — 31 (9+13+9).

Судьи: Глазырин, Раминг.

19 декабря. Нефтекамск. Ледовый дворец. 350 зрителей.

«Южный Урал» (Орск) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Капитуров — 4 (Борисенков, Гришин), 5:50 — 1:0. Захарчук — 4 (Фазлеев), 17:51 — 1:1.

Победный буллит: Барбашев.

Вратари: Смирягин — Коротаев.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 17 (3+9+3+2) — 31 (9+10+9+3).

Судьи: Кондратьев, Нестеров.

19 декабря. Орск. ДС Юбилейный. 490 зрителей.

«Звезда» (Москва) — «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма) — 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Голы: Силаев — 5 (Сулев, Дедов), 26:49 — 1:0. Ивашов — 7 (бол., Гришаков, Гареев), 43:47 — 1:1. Филяев — 5 (бол., Ивашов), 44:56 — 1:2.

Вратари: Киселев (59:13) — Романов.

Штраф: 12 — 6.

Броски: 21 (11+6+4) — 26 (7+14+5).

Судьи: Метальников, Цицаров.

19 декабря. Москва. «ЦСКА Арена».